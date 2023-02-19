اليوم السابع
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‫الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الزراعة بحظر نقل الأقطان بين المحافظات

الأحد، 19 فبراير 2023 10:30 ص
‫الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الزراعة بحظر نقل الأقطان بين المحافظات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحظر نقل الأقطان من محافظات الوجه القبلى إلى الوجه البحرى، ويتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف فى المحافظة المرخص بها على أن تكون حدود محافظتى الفيوم وبنى سويف مع حدود محافظة الجيزة هى الحد الفاصل لذلك.
 
ونص القرار على حظر نقل الأقطان الزهر من مركز إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى بدون ترخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ويتم حلجها بالمحالج المخصصة بكل صنف فى المحافظة المرخص بها .
 
وأوضح القرار أنه فى حال ضبط أقطان مخالفة لهذا القرار تسلم لأقرب محلج مخصص للصنف ويحرر محضر بالواقعة ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمى وتخصم أجرة الحلج منها ويوضع باقى الثمن فى خزينة المحكمة لحين البت فيها.
 
وتستهدف الحكومة من خلال وزارتى قطاع الأعمال العام  والزراعة، زراعة نحو 25 ألف فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات خلال الموسم الجارى، وذلك بعد نجاح تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة والانتهاء من الزراعات التجريبية لها بنجاح وتحقيق نحو 10 قناطير قطن للفدان الواحد كمتوسط عام للزراعات.

الزراعة

وزير الزراعة

القطن

محالج الاقطان

حلج القطن



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