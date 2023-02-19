إعداد 12 مقطوعة موسيقية جديدة لعزفها خلال حفل تتويج الملك تشارلز

كتب إيهاب محمد

قال قصر باكنجهام، إنه كلف بإعداد اثنتى عشرة مقطوعة موسيقية حديثًا ستُعرض في حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز، فى وستمنستر أبى، بداية شهر مايو المقبل، بما فى ذلك الموسيقى الأرثوذكسية اليونانية، مع عرض "صادوق الكاهن" فى القرن الثامن عشر، وفقا لموقع نيويورك بوست.

وقال القصر، فى بيان نشر يوم السبت، إنه تم تشكيل ست لجان أوركسترا وخمس لجان كورال ولجنة واحدة للأعضاء لهذه المناسبة، بما فى ذلك إعداد نشيد جديد للتتويج من قبل مدير المسرح الموسيقي أندرو لويد ويبر".



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وقال القصر في بيان: "تمزج مجموعة من الأساليب الموسيقية وفناني الأداء بين التقاليد والتراث والاحتفال بأصوات موسيقية جديدة اليوم، مما يعكس حب الملك الدائم ودعمه للموسيقى والفنون"، وأضاف أيضا أن الملك تشارلز طلب الموسيقى الأرثوذكسية اليونانية، التي ترجع إلى الفترة البيزنطية، لتظهر في الخدمة تكريما لوالده الأمير فيليب، الذي ولد في جزيرة كورفو اليونانية، توفي عام 2021.

وأوضح القصر أن المقطوعات الموسيقية ستؤدى من قبل عازفي أبواق الدولة من سلاح الفرسان الملكى، وعازفو من سلاح الجو الملكى، ووفقًا للبيان، سيتم أيضًا أداء أحد الأقسام الليتورجية من الحفل باللغة الويلزية ليعكس "علاقة تشارلز طويلة الأمد والراسخة وانتمائه لويلز".

الملحنين المتواجدين فى الحفل

سيتم تضمين موسيقى الملحنين الكلاسيكيين بما في ذلك جورج فريدريك هاندل، وإدوارد إلغار، وهوبيرت باري، ورالف فوغان ويليامز، والتي ظهر بعضها تاريخيًا في الخدمة لمدة 400 عام، في البرنامج، إلى جانب موسيقى الملحن الويلزي الحي كارل جينكينز، كما تم عزف موسيقى إلغار وباري ووليامز في تتويج والدة تشارلز الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، في عام 1953.