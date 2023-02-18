زعيم السكان الأصليين بالأمازون يقدم هدية للملك تشارلز بحفل التنوع البيولوجى

كتبت : شيماء عبد المنعم

استضاف الملك تشارلز، حفل استقبال داخل قصر باكنجهام لدعم العمل بشأن التنوع البيولوجي العالمى، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، قدم زعيم السكان الأصليين فى منطقة الأمازون دومينجو بيز، هدية إلى ملك بريطانيا أثناء الحدث قبل أن يحيي آخرين بما فيهم وزيرة البيئة تيريز كوفي، والأمين العام للكومنولث البارونة اسكتلندا.

تتألف الهدية ذات الألوان الزاهية من عقد من الخرز، بينما حصل تشارلز، 74 عامًا، أيضًا على وعاء صغير مزين وما بدا أنه سوار من السيد بيز، واستضاف الملك حفل الاستقبال من أجل مناقشة التسليم العملي للإطار العالمي للتنوع البيولوجي.



تشارلز في الحفل



تشارلز يرتدي العقد الملون

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن هذا يهدف إلى معالجة "فقدان التنوع البيولوجي، واستعادة النظم البيئية وحماية حقوق السكان الأصليين"، وحسب التقرير "تتضمن الخطة تدابير ملموسة لوقف وعكس فقدان الطبيعة ، بما في ذلك وضع 30% من النظم البيئية المتدهورة تحت الحماية بحلول عام 2030".

كان الملك بمفرده في حفل الاستقبال بعد إصابة الملكة كاميلا، البالغة من العمر 75 عامًا، بفيروس كورونا المستجد.



تشارلز بالعقد

إزالة العشب من حديقة الملك تشارلز الصديقة للمناخ لتحسين التنوع البيولوجى

ويشار إلى أنه قبل عدة أيام، بدأ العمل فى حديقة توبيارى الجديدة الصديقة للمناخ التابعة للملك تشارلز فى ملكية رويال ساندرينجهام فى نورفولك، واختفى العشب البكر الكبير فى الجهة الغربية من ساندرينجهام، حيث استمر العمل فى تحويل فدان من الأرض إلى حديقة جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضى.

الحديقة تقع فى منزل ساندرينجهام

تكشف صور المنطقة أنها حاليًا عبارة عن مساحة شاسعة من الأرض بعد إزالة العشب لإفساح المجال للممرات الجديد، وسيتم فى نهاية المطاف تحسين التربة السطحية والعشب واستخدامهما مرة أخرى فى حديقة توبياري، والتى سيكون لها جانب زخرفى وتجلب المزيد من الزراعة الطبيعية إلى المنطقة لتحسين التنوع البيولوجي، ففى السنوات الأخيرة، مع تغير أنماط الطقس، تأثرت المساحة الحالية من العشب بالطقس الدافئ والأمطار الغزيرة، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



تشارلز يتسلم الطبق الملون

نباتات أكثر صلابة فى مواجهة تغيرات المناخ

ستقدم الحديقة المطورة أنواعًا جديدة من الزراعات أكثر قوة وصلابة وأكثر قدرة على تحمل تأثير أنماط الطقس الناشئة، كما ستمكن سلسلة من مسارات مؤلفة من الحصى الزائرين من تجربة الحديقة الجديدة وتوفير إمكانية الصيانة لأحواض النباتات.

بهدف خلق الفرح للزوار وزيادة التنوع البيولوجى فى الحدائق، ستشمل حديقة توبيارى إدخال نباتات وأزهار جديدة، كما ستتميز الحديقة بممارسات وتقنيات بستنة متخصصة مشتركة لضمان الحفاظ على توبيارى بألوان موسمية بصرية وفيرة من الزهور، بالإضافة إلى ذلك، ستخلق الحديقة الصديقة للمناخ مصدرًا غنيًا للملقحات وتوفير موائل جديدة.



بدء العمل فى الحديقة الملكية