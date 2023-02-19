إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 14 شخصا، في حادث انقلاب سيارة بطريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بعد نزلة الطريق الإقليمي، باتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 14 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت لتحقيق.

وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة ملاكي، وأخرى ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان تسرب غاز وقع بشقة سكنية، بالطابق الثالث، بمنزل مكون من 3 طوابق، بحي الجامعة، بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان طريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، إنقلاب سيارة ملاكي، بعد مدخل جرزا باتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق"القاهرة_ الفيوم" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل فنطاس محمل بغازات صناعية، وأخري نقل، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وتم نقل المتوفي الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .