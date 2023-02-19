اليوم السابع
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مصرع سائق فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الفيوم الصحراوى

الأحد، 19 فبراير 2023 01:02 م
مصرع سائق فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الفيوم الصحراوى انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى سائق مصرعه، بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق الفيوم الصحراوى بنطاق منطقة حدائق أكتوبر، ونقل إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق  الفيوم نطاق منطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى، للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.
 
وتبين من خلال الفحص، اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه وفاة السائق، وتم نقل الجثة إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

حدائق اكتوبر

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن الجيزة

طريق الفيوم الصحراوى



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