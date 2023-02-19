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إصابة طفل بحروق من الدرجة الثانية سقط على موقد نيران للتدفئة بكفر شكر

الأحد، 19 فبراير 2023 11:49 ص
إصابة طفل بحروق من الدرجة الثانية سقط على موقد نيران للتدفئة بكفر شكر سيارة إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة طالب بالصف الخامس الابتدائى بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر والبطن والذراعين، إثر سقوطه على راكية تدفئة مشتعلة أمام ورشة والده، جرى نقل المصاب لمستشفى كفر شكر، وتحويله لمستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغ من مستشفى كفر شكر باستقبال طالب بالصف الخامس الابتدائى مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر والبطن والذراعين، وجرى تحويله لمستشفى بنها التعليمى.
 
على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "طارق ع م"، 10 سنوات، طالب بالصف الخامس الابتدائى، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر والبطن والذراعين، إثر سقوطه على راكية تدفئة مشتعلة أمام ورشة والده.
 
وبسؤال والد الطفل، مالك ورشة كاوتش، أكد أنه أثناء لهو نجله أمام الورشة تعرث قدمه وسقط على راكية تدفئة مشتعلة أمام الورشة مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

أمن القليوبية

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