تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص وإصابة آخر فى كفر شكر لجلسة الخميس

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عبد الغني العنتبلي، ومحمد حسن خطاب، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، تأجيل نظر قضية مقتل شخص وإصابة آخر خلال تبادل إطلاق نار بين طرفين بسبب الخلاف على تجارة المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة كفر شكر، لجلسة الخميس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13300 لسنة 2021 جنايات مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 3408 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عبد الناصر م م"، وشهرته "خنشر"، و"إبراهيم م م"، وشهرته "الجروبي"، 47 سنة، صياد، و"محمد أ م"، وشهرته الدكش، 20 سنة، فلاح، و"حسن م ع"، وشهرته نحلة، 23 سنة، عامل بمصنع طوب، و"حسام ح ي"، وشهرته حقنة، 22 سنة، عامل خردة، و"حامد ج ح"، وشهرته نوفل، 30 سنة، عامل بمصنع طوب، و"هاني س ع"، وشهرته فشيخة، 29 سنة، سمكري سيارات، و"كريم ح م"، 27 سنة، عامل، و"أحمد أ ع"، هارب، أسامه عبد العزيز (هارب)، و"لطيبي ف ا"، وشهرته سامح المعلم، 32 سنة، و"إسلام ي ز"، 22 سنة، عامل بمصنع طوب، و"فهد ر ا"، 35 سنة، عامل، لأنهم في يوم 22 / 8 / 2021، بدائرة مركز كفر شكر - مركز ميت غمر الدقهلية.

المتهمين من الأول حتى التاسع قتلوا المجني عليه عبد الله ميهوب كامل محمد عطا، عمداً مع سبق الإصرار بأن بينوا النية وعقدوا العزم علي قتل المتهم العاشر لخلاف سابق فيما بين الأخير وبين المتهم الأول، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية وذخائر مطلقين منها عدة أعيرة نارية محدثين إصابة المجني عليه سالف الذكر والواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخري تلتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه إسلام يحي زكريا جنيدي، عمدا مع سبق الإصرار مرتكبين الأفعال أنفة البيان محدثين إصابة المجني عليه سالف الذكر والواردة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه قد خاب إثر بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة.

المتهمين من العاشر حتى الثالث عشر، شرعوا في قتل المجني عليه كريم حمدي محمود محمد سلطان عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل المتهم الأول لخلف سابق فيما بين الأخير وبين المتهم العاشر وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية وذخائر مطلقين منها عدة أعيرة نارية محدثين إصابة المجني عليه سالف الذكر والواردة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة السابقة.