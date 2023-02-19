إصابة شخص صدمته سيارة ملاكى فى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

أصيب شخص نتيجة اصطدام سيارة ملاكي به في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام سيارة بأحد الأشخاص في بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن سيارة ملاكي اصطدمت بشخص مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم التحفظ على قائد السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وأوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.