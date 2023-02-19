إصابة شاب بعيار نارى خلال مشاجرة بالقناطر الخيرية والأمن يلاحق المتهمين

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة أبو الغيط مركز القناطر بمحافظة القليوبية، إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنطقة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وطلبت سرعة ضبط الجناة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله عن الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالمنطقة وإصابة أحد الشباب بطلق ناري، وتم السيطرة على الموقف، وجار ملاحقة المتهمين بالمنطقة وضبطهم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة وسقوط شاب يدعى "محمد س ف"، 25 سنة، مصاب بطلق ناري في الجانب الأيسر، وتم نقله إلى المستشفى وفرض كردون أمني بالمنطقة للسيطرة على أطراف المشاجرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.