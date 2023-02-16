تجنيب نصف كوبرى مشاة الثلاجة بشبرا الخيمة وجهود لرفع النصف الآخر لإعادة فتح الحركة المرورية

تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن القليوبية، والتنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، من تقسيم كوبرى مشاة الثلاجة بحى غرب شبرا الخيمة، لنصفين، كما تمكنت الأوناش المشاركة بأعمال الرفع من تجنيب نصف الكوبرى فى الاتجاه القادم من القاهرة بمدينة بنها، ولم يتم فتحه أمام الحركة المرورية، فيما تواصل القوات رفع وتجنيب النصف الأخر، تمهيدا لإعادة فتح الحركة المرورية على الطريق من جديد.

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء أعمال رفع وتركيب كوبرى مشاة الثلاجة بمنطقة حى غرب شبرا الخيمة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، والذى سقط فجر اليوم الخميس دون حدوث ثمة إصابات أو خسائر، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، حيث تم الدفع ب3 أوناش ضخمة لرفع الكوبرى وإعادة تركيبه من جديد.

وأكد رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أنه تم الدفع ب 3 أوناش ضخمة أحمال "120، و100، و50 طن"، للمشاركة فى أعمال الرفع نظرا لحجم كوبرى المشاة الكبير بطول نهر الطريق، ومن الممكن استدعاء أوناش أخرى للمساعدة فى أعمال رفع وتركيب الكوبرى.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه سيتم العمل على إعادة الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنطاق الحادث من جديد أمام المسافرين على الطريق لمنع تعطل مصالحهم، كما أنه جار ملاحقة السيارة المتسببة بالحادث وضبطها.

وناشدت الإدارة العامة لمرور القليوبية، قائدى المركبات والسيارات، اتخاذ طرق بديلة للدخول لمنطقة شبرا الخيمة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، نظرا لسقوط كوبرى مشاة الثلاجة على الطريق الزراعى فى الاتجاهين بنطاق حى غرب شبرا الخيمة.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القليوبية، أنه تم تحويل الطريق للقادم من المظلات للطريق الزراعى، يسلُك كوبرى الشرقاوية ثم الطريق الدائرى، والقادم من قليوب يسلُك الطريق الدائرى وكوبرى تحيا مصر.

وكان قد انتقل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فور علمه فى تمام الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس، إلى موقع سقوط كوبرى مشاة الثلاجة على الطريق الزراعى فى الاتجاهين بنطاق حى غرب شبرا الخيمة.

وتوجه "الهجان"، إلى موقع سقوط كوبرى مُشاه الثلاجة على الطريق الزراعى بنطاق حى غرب شبرا الخيمة، وتقابل مع قوات الشرطة والهيئة العامة للطرق والكبارى المتواجدين فى مكان الحادث.

وأوضح "المحافظ"، أن السقوط نتج عن اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبرى المُشاة، ولم يحدث أى خسائر فى الأرواح، وتقوم الشرطة حاليا بضبط السيارة التى تسببت فى سقوط كوبرى المشاه وقد تم بالدفع بأوناش لرفع كوبرى المُشاه لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وكانت غرفه العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغ فى حوالى الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس بسقوط كوبرى مُشاه الثلاجة على الطريق الزراعى بنطاق حى غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر.

وكلف "محافظ القليوبية"، رئيس حى غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكبارى لمعاينة المكان، وإعداد تقرير كامل عن الحادث.

وذلك بحضور اللواء عمرو أبو راية نائب مدير الأمن، واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء سامح برت مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا والعميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، والعميد أحمد أبو الوفا مأمور قسم أول شبرا الخيمة، ومن الإدارة العامة للمرور اللواء ياسر طنطاوى مساعد مدير الإدارة، والعميد أنطونيو جمال، والعميد أحمد سعد مدير مباحث الإدارة، والعميد محمد البطوطى مدير مرور القليوبية، والعميد محمد سعد وكيل مرور القليوبية، والعميد محمد الصحصاح رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والمهندس مجدى عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بالقليوبية.