إدارة الكوارث التركية: هزتان بقوة 4.3 و4.5 ريختر بكهرمان مرعش وغازى عنتاب

وكالات

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع هزتان أرضيتان بقوة 4.3 و4.5 على مقياس ريختر في كهرمان مرعش وغازي عنتاب.

وكان قد أرسل مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية طائرة إلى مدينة "غازي عنتاب" (جنوب تركيا)، محملة بأربعين طنا من المواد الغذائية والمساعدات الطبية العاجلة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن ذلك يأتي استكمالا لجهود باريس في تقديم المساعدات الطارئة للمتضررين من الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا، لا سيما الجزء الغربي منه في 6 فبراير الجاري، وأسفر عنهما عشرات آلاف الوفيات وإصابة الكثير بجروح بالغة.

وتوجهت الطائرة إلى المدينة التركية وعلى متنها مساعدات إنسانية وطبية من بينها 600 خيمة عائلية ممولة من مركز الأزمات والمساندة وتتيح إيواء قرابة 3 آلاف شخص، و48 جهاز تدفئة و20 مولدا كهربائيا وكبلات وأجهزة كهربائية وادوية لمعالجة 15 ألف مريض وأكثر من 6 أطنان من حليب الأطفال.