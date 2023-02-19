أوكرانيا ترسل 25 ألف طن من القمح إلى كينيا

وقال سولسكي في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، إن تنفيذ برنامج الحبوب من أوكرانيا يكتسب زخما، في حين قام السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية سلوفينيا لدى أوكرانيا توماش مينسين والسفير فوق العادة والمفوض للجمهورية التشيكية لدى أوكرانيا راديك ماتولا بزيارة ميناء تشورنومورسك برفقة وزير السياسة الزراعية الأوكرانية ووزير الغذاء الأوكراني.

ومن المقرر كذلك أن تقوم شركة فالساميتيس بتسليم 25 ألف طن من القمح إلى كينيا و 5000 طن من القمح إلى إثيوبيا، وفقا للوكالة الأوكرانية.