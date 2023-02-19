أخبار مصر.. الحكومة تنفى تخفيض مستحقات برنامج "تكافل وكرامة"

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء حول صدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى تخفيض قيمة مستحقات برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة العالمية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول صدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. الداخلية: الثلاثاء المقبل بدء التقديم لحج القرعة أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023، حتى يوم الإثنين الموافق 6/3/2023، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت ، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.. وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

قرار حكومى بنقل ملكية أسهم شركة "جسور" للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" من الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلي الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعا

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لهات بتقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعاً. غدا شبورة على الطرق وطقس معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 20 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

بلينكن لـ"نتنياهو": نعارض بشدة الإجراءات أحادية الجانب بشأن المستوطنات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة تعارض بشدة أي خطوات من شأنها أن تعرض حل الدولتين في المستقبل للخطر.

مخاوف من فيروس ماربورج.. يتنكر فى شكل نزلة برد ويحول المرضى لأشباح

ماربورج (MVD) هو فيروس مميت بنسبة تصل إلى 90%، تم اكتشافه فى البداية عام 1967 بعد تفشي المرض فى ماربورج بألمانيا بين العمال الذين تعرضوا للقرود الخضراء الأفريقية، ويعتبر كل من فيروس ماربورج وإيبولا عضوين فى عائلة Filoviridae

إدارة الكوارث التركية: هزتان بقوة 4.3 و4.5 ريختر بكهرمان مرعش وغازى عنتاب