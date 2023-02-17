اليوم السابع
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الكهرباء: مسابقة شركات التوزيع لتركيب العدادات الكودية هدفها خفض نسبة الفقد

الجمعة، 17 فبراير 2023 11:05 م
الكهرباء: مسابقة شركات التوزيع لتركيب العدادات الكودية هدفها خفض نسبة الفقد عداد كودى
كتبت رحمة رمضان

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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر يتابعون خطة شركات التوزيع بشكل دورى لخفض نسبة الفقد بالشبكة، لافتا إلى الخطة تعتمد على عدة محاور، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وتكثيف حملات ضبط سارقي التيار وتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائى.

 

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهدف من المسابقة التي أطلقتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لتركيب أكبر عدد من العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة هدفها التقييم الأسبوعى لرؤساء شركات التوزيع علاوة على تحفيز العاملين بسرعة تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية.

 

وقال حمزة أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2  مليون 100 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 50 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

 

وكشف أن شركات توزيع الكهرباء تلقت مليون 450 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع بواقع 2 مليون 800 ألف وحدة تحتاج لتركيب عداد كودى بها.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات الكودية

أيمن حمزة



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