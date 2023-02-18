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ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأربعاء

السبت، 18 فبراير 2023 01:00 ص
ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأربعاء حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأربعاء المقبل 22 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأربعاء المقبل 22 فبراير 2023 كما يلى:

السبت 18 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11.
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12.
 
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13.
 
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07.
 
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى  12.
 

الأحد 19 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 12.
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13.
 
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14.
 
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09.
 
جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى  13.

الإثنين 20 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 11.
 
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12.
 
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14.
 
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09.
 
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى  12.
 

الثلاثاء 21 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11.
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12.
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14.
 
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08.
 
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11.

الأربعاء 22 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11.
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12.
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14.
 
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08.
 
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى  10.

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