وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة 

الغربية محمد طارق

انتظمت اليوم الدراسة في جميع مدارس الغربية التي تعمل بنظام الفترتين، والتي يبلغ عددها 705 مدرسة من مدارس التعليم العام والفني، وقد أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام الدراسة بمدارس المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.

وخلال متابعته لمدارس إدارة السنطة التعليمية، تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد صبحى شريف ع المشتركة بقرية الجعفرية، والملحق عليها مدرسة الجعفرية الإعدادية الجديدة، للاطمئنان إلى انتظام الدراسة بالمدرسة، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول والمعامل، واطمأن إلى المستوى التحصيلي للطلاب، حيث شهد حصة لمادة العلوم بمعمل المدرسة، وأشاد بالمجهود الذي يتم داخل الفصول، بالإضافة إلى تفاعل التلاميذ، والمستوى التحصيلي الجيد لهم، والحضور المكثف لطلاب المدرسة، حيث بلغت نسبة الحضور أكثر من 90%، كما اطمأن إلى انضباط العملية التعليمية داخل المدرسة، وممارسة الأنشطة التربوية.

ووجه بالاهتمام بنظافة المدرسة من فصول وطرقات ودورات المياه خاصة بعد فترات الفسحة، والاهتمام بالإنارة والتهوية الجيدة للفصول، ووجه أيضاً بضرورة تواجد الإشراف اليومي بالفناء والأدوار، وشدد على عدم استخدام العقاب البدني داخل المدرسة، واستخدام العصا حتى لو في الشرح.

وفي نهاية المتابعة، وجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة المدرسة، على الجهد المبذول داخل المدرسة وانتظام العملية التعليمية داخلها.

وتوجه "حسن" إلى مدرسة الجعفرية الثانوية، التابعة لنفس الإدارة، وقام بمتابعة عدد من الفصول، ووجه بتسجيل الغياب الالكتروني بصفة منتظمة، وتفعيل الإنذارات للطلاب، حيث تلاحظ انخفاض نسبة الحضور للطلاب، ووجه بضرورة الإعلان عن مجموعات التقوية المدرسية لطلاب المدرسة في مكان ظاهر بالمدرسة، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة التربوية الجاذبة للطلاب.



وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام العملية التعليمية



وكيل تعليم الغربية