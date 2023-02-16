وكيل تعليم الغربية يناقش تشغيل مدرسة الدكتورة نبيلة شاهين

الغربية مصطفى عادل

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية و التعليم بالغربية ، اجتماعاً بحضور مدير عام إدارة قطور التعليمية، مدير إدارة التخطيط بالمديرية، مدير إدارة رياض الأطفال بالمديرية، وإدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، وذلك لتشغيل مدرسة الدكتورة نبيلة شاهين، رياض اطفال لغات للنصف الثاني من العام الدراسي 2022 / 2023، والتي قامت بالتبرع بها، نظراً لوجود قوائم انتظار بمرحلة رياض الأطفال بقرية كفر أحمد شلبي المتواجد بها المدرسة.

وكان قد أعلن المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه تقرر مد تلقى التظلمات على نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول حتي يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف في تصريح خاص لـ اليوم السابع أن الطالب يتوجه للمقر الخاص بتلقي التظلمات بنطاق الإدارة التعليمية التابع لها ويقوم بسداد رسوم التظلم، ويتم بعد ذلك تحديد موعدا له للإطلاع على المادة المتظلم فيها.

وأشار أنه في حالة في حالة التأكد من احقية الطالب في درجات غير محتسبة يتم إخطار المدرسة المقيد بها واحتساب هذه الدرجات.

وكان قد أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام الدراسة بمدارس المحافظة، وذلك وخلال متابعته مدارس إدارة بسيون التعليمية، حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد نقيب عصام محمد الفشاوى للتعليم الأساسى بالحداد، للاطمئنان على انتظام الدراسة بالمدرسة، كما قام بمتابعة عدد من الفصول، واطمأن على المستوى التحصيلى للطلاب.

وخلال الزيارة تم تنفيذ خطة الإخلاء بالمدرسة، حيث يبلغ قوة طلاب المدرسة 1900 طالب، وتم الالتزام الكامل لخطة الإخلاء بعد التدريب عليها، وفى نهاية المتابعة وجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول داخل المدرسة وانتظام العملية التعليمية، والتنفيذ الجيد لخطة الإخلاء.