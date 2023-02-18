وفد من التنمية المحلية فى حملة تفتيش على المركز التكنولوجى بالزينية

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ب وزارة التنمية المحلية ، تحت إشراف اللواء أحمد عرفات رئيس القطاع، حملة لمتابعة العمل بالمركز التكنولوجي وخدمة المواطنين بمدينة الزينية، ومتابعة خطة الوزارة بكافة محاورها، وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتكليف قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بمتابعة أداء العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظات.

وكان في استقبال تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بوزارة التنمية المحلية، العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، وحنان يوسف سكرتير عام المركز، وذلك بحضور كلاً من مصطفى عادل عبد الموجود رئيس اللجنة والمهندسة نرين عصام أحمد عضو اللجنة، برفقتهم حنان أحمد عبد الرحيم المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.، وذلك لتنفيذ حملة متابعة العمل بالمركز التكنولوجي وخدمة المواطنين بمدينة الزينية ومتابعة خطة الوزارة بكافة محاورها.

وتضمنت الحملة التفتيش المخطط والمفاجئ على المركز التكنولوجي بمدينة الزينية، متضمناً تراخيص المحال العامة والإشغالات والتصالحات ورصد التعديات ومخالفات البناء ومتابعة الخطة الإستثمارية، والتفتيش المالي والإداري والنظافة والبيئة وفحص شكاوى المواطنين وغيرها بالمركز التكنولوجي، لكشف أى مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، ومن ثم تقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وكان قد شهد ديوان مجلس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إجتماعاً موسعاً لمتابعة أوضاع ملفات التقنين والتصالح ومناقشة ما تم من أعمال، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة في ملف التقنيين والتصالح الغير جادة.

وشدد رئيس مركز ومدينة الزينية، خلال الإجتماع، على المسؤولين ضرورة التعامل بحزم مع الملفات التي لم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل أصحابها لتقنين أوضاعهم، وكذلك إنذار أصحاب الملفات لسرعة استكمال إجراءات التصالح الخاصة بهم وسداد قيمة التصالح، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.