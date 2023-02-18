حياة كريمة بالأقصر.. دعم مدرسة حاجر المساوية بإسنا بزراعة 100 شجرة مثمرة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرى حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إستمرار فى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، وذلك فى ضوء بروتوكولى التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارتى الإنتاج الحربى والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ المبادرة.



وفي هذا الصدد تم العمل على دعم مدرسة حاجر المساوية بمدينة إسنا، عبر زراعة 100 شجرة مثمرة فى داخل المدرسة، وذلك بناءاً على تعليمات الإدارة التعليمية بقيادة محسن أحمد مدير الإدارة التعليمية بإسنا، ومشاركة عمر محمد على مدير المدرسة، وشعبان أخصائى وطارق عبدالله مدرس بالمدرسة، حيث تقدم ياسر حلمى عباس رئيس مجلس قروى النمسا بالشكر إلى الإدارة التعليمية ومدرسة حاجر المساوية، على كل المجهودات التى تقوم بها من أجل الحفاظ على البيئة، ونجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وتستهدف تلك المبادرة ترشيد إستهلاك المياه بزراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الإقتصادية، وذلك بهدف إعلاء قيم الجمال والحد من التلوث وترشيد استهلاك المياه، حيث أن تلك الأشجار تم اعتمادها كنماذج لتغيير ثقافة الحفاظ على الشجرة المثمرة بدلاً من أشجار الزينة الأكثر استهلاكا للمياه، حيث أن تلك الحملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



فيما يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم مؤخراً البدء في أعمال غرس الأشجار المثمرة بدائرة الوحدة المحلية لقرية كومير فى إطار مبادرة 100 مليون شجرة، وكذلك البدء في أعمال غرس الأشجار المثمرة بدائرة الوحدة المحلية لقرية توماس وعافية في إطار مبادرة 100 مليون شجرة، وجارى مواصلة العمل فى المبادرة الرئاسية لدعم قرى حياة كريمة.





جانب من زراعة الأشجار المثمرة بمدارس قرى حياة كريمة



دعم مدرسة حاجر المساوية بإسنا بزراعة 100 شجرة مثمرة



دعم مدرسة حاجر المساوية بإسنا بزراعة أشجار مثمرة



زراعة الأشجار المثمرة فى مدرسة حاجر المساوية











