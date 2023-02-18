ننشر أسماء ضحايا عقار القبارى المنهار بالإسكندرية

بدأت الواقعة حين تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا بانهيار عقار بمنطقة القباري دائرة مينا البصل غرب الإسكندرية، بعد عصر اليوم، حيث تواجد أفراد العقار في الخارج عدا شخصين وقعا تحت حطام العقار، وجرى البحث عنهم، من قبل قوات الحماية المدنية.

وجاءت أسماء الضحايا فى الحادث هم:

- أحمد عبد الحميد، 67 سنة، توفي أثناء تلقي العلاج.

- محمد إبراهيم، 48 سنة، مصاب تم نقله إلى المستشفى.

وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب محافظة الاسكندرية لـ"اليوم السابع"، إن منطقة القباري التابعة لحي غرب الإسكندرية، شهدت انهيار عقار بزواية التلاوى التابعة لحي غرب، وإن قوات الحماية المدنية تمكنت من استخراج شخص علي قيد الحياة، وتم نقلة إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، مضيفة أنه جاري البحث عن شخص آخر تحت أنقاض العقار المنهار.

كانت منطقة مينا البصل غرب محافظة الإسكندرية شهدت اليوم السبت، انهيار عقار بزواية التلاوى بمنطقة القبارى ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة مينا البصل بلاغًا يفيد بانهيار عقار في زواية التلاوي دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل ، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي غرب لمحل الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية إنهيار عقار وجاري البحث عن شخصين تحت الانقاض بعقار بزواية التلاوي دائرة قسم مينا البصل التابع لحي غرب، وجاري البحث عن محتجزين داخل العقار من قبل قوات الحماية المدنية، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي غرب لمحل الواقعة.

وشدد محافظ الاسكندرية على رؤساء الأحياء للتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لمتابعة حالة الشارع السكندرى بشكل دائم ومستمر والتواجد في الشوارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم.