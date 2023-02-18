جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية إلى منطقة الوادى بكينج مريوط

نظمت كليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة- جامعة الإسكندرية قافلة طبية خدمية شاملة إلى منطقة الوادى بكينج مريوط، وتشمل 12 قرية لخدمة أهالى المنطقة، وذلك بالتعاون مع روتارى نورث الإسكندرية، وأسرة "طبيب من أجلك" بكلية الطب جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرحت الدكتورة وفاء السحلى الأستإذ بكلية الطب وعضو لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، بأن إجمالى عدد الحالات التى تم الكشف عليها خلال عمل القافلة بلغ 737 حالة فى مختلف التخصصات الطبية منها 81 حالة جلدية، 174 حالة أطفال، 56 حالة نسا، 75 حالة رمد ، 100 حالة عظام، 103 حالات باطنة، 47 حالة صدرية، 100 أسنان، لافتة إلى أنه تم تحويل 64 حالة إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية، وقالت أن كلية التربية النوعية شاركت بندوة توعية للأمهات بعنوان "التعامل مع بعض المشكلات السلوكية للابناء"، وورشة عمل لتنفيذ بعض المشغولات اليدوية وإعادة التدوير كمدخل للمشروعات الصغيرة لزيادة دخل بعض الأسر بقرى المنطقة.