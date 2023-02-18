مؤتمر بطب الأزهر دمياط بعنوان الممارسة الطبية في المرضى كبار السن.. مارس المقبل

كتب لؤى على

يعقد قسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط مؤتمره السنوي تحت عنوان: "الممارسة الطبية في المرضى كبار السن" وذلك في 3 من مارس-2023م.

يتناول المؤتمر عدة محاور، منها: مرض السكري ، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الجهاز الهضمي، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد، وأمراض القلب، واضطرابات الغدة الدرقية، والأمراض المناعية، وأمراض الدم.

يترأس المؤتمر الدكتور خالد الفيومي، والرؤساء الشرفيون للمؤتمر الدكتور السيد المغاوري، والدكتور صبري الأزهري، والدكتور أسامة محمد، سكرتير المؤتمر، والدكتور سعد الدين الشريف، والمنسق العام للمؤتمر الدكتور تامر محمد عبد القادر.

ويقام المؤتمر برعاية طيبة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على مستشفيات جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور راشد محمد راشد، عميد طب بنين دمياط، والدكتور محمد عبد العال، عميد طب بنات دمياط، والدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور فتحي سلامة، وكيل كلية طب بنين دمياط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم الصياد، وكيل كلية طب بنات دمياط لشئون التعليم والطلاب.