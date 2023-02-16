هل مرض السكري يؤدي لاختلال توازن الهرمونات بالجسم؟

كتبت فاطمة خليل

لا يعرف الكثير من الناس أن مرض السكري يسمى أيضًا مرض "جهاز الغدد الصماء"، ويتكون جهاز الغدد الصماء من ثماني غدد، تنتج كل منها هرمونًا مختلفًا، تحفز هذه الهرمونات تفاعلات كيميائية مختلفة في الجسم، الأنسولين هو أحد هذه الهرمونات التي تنتجها الغدد الصماء الموجودة في البنكرياس ينظم العملية الكيميائية لكيفية استخدام الجسم للسكر في الدم لتحويله إلى طاقة ونقص الأنسولين أو ضعف قدرة الجسم على الاستجابة للأنسولين المتوفر يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، نتعرف في هذا التقرير على كيف يؤدي مرض السكر لاختلال توازن الهرمونات، بحسب موقع "Health".

يمكن أن تؤدي ضعف قدرة الجسم على الاستجابة للأنسولين أيضًا إلى اختلال التوازن في الهرمونات الأخرى مثل هرمون النمو عند المراهقين، والإستروجين عند النساء، والتستوستيرون عند الرجال.

من المهم لمرضى السكري فهم أعراض ومخاطر هذه الاختلالات الهرمونية.

مرض السكري والمراهقين

المراهقة هي فترة نمو سريع في كل من الأولاد والبنات هذا النمو ينظمه هرمون النمو، والذي يتم إنتاجه بكمية أكبر في هذه المرحلة، لكنه يقلل من قدرة الجسم على الاستجابة للأنسولين. هذه عملية طبيعية عند المراهقين ولا تتطلب أي رعاية طبية ولكن في حالة المراهقين المصابين بداء السكري من النوع الأول ، تزيد هذه العملية من احتياجهم للأنسولين. يحتاج الآباء إلى رعاية المراهقين المصابين بداء السكري من النوع 1 والتحدث إلى أطبائهم حول تعديل جرعة الأنسولين.

وبالمثل ، فإن السمنة في مرحلة المراهقة تزيد من هذا الخطر السمنة تقلل من استجابة الجسم للأنسولين وهي عامل خطر للإصابة بمرض السكري المراهقون الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

مرض السكري وعدم التوازن الهرموني عند البالغين

في الرجال المصابين بداء السكري من النوع 2 ، تؤدي استجابة الجسم المنخفضة للأنسولين إلى انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون.

تتمثل أعراض هذه الحالة في التعب ، وتقلبات مزاجية متكررة. يحتاج الرجال المصابون بداء السكري من النوع 2 إلى مراجعة أطبائهم إذا طُلب منهم الخضوع لفحوصات لمعرفة مستويات هرمون التستوستيرون لديهم.

الرجال الذين لا يعانون من مرض السكري ، ولكن يعانون من نقص هرمون التستوستيرون ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وذلك لأن انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون يقلل من قدرة الجسم على الاستجابة للأنسولين.

مع النساء ، هناك تغيرات دورية في مستوى هرمون الاستروجين والبروجسترون ، وهما المسئولان عن الدورة الشهرية. تؤثر هذه التغييرات الدورية أيضًا على استجابة الجسم للأنسولين وقد تسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم. على سبيل المثال ، قبل الدورة الشهرية مباشرة ، يكون مستوى البروجسترون مرتفعًا ، مما يقلل من استجابة الجسم للأنسولين ويزيد من مستوى السكر في الدم هذه عملية طبيعية للجسم.

ولكن في النساء المصابات بداء السكري من النوع 2 ، يمكن أن تكون هذه التقلبات في مستوى السكر في الدم أكثر حدة ويحتجن إلى مراقبة مستوى السكر في الدم قبل وأثناء وبعد الدورة الشهرية.

في النساء المصابات بداء السكري من النوع 2 ، يمكن أن يؤدي انخفاض استجابة الجسم للأنسولين أيضًا إلى نقص هرمون الاستروجين هذا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض وعنق الرحم وبالمثل ، يمكن أن تؤدي السمنة إلى جانب مرض السكري من النوع 2 إلى عدم انتظام الدورة الشهرية والعقم لدى بعض النساء.

تحتاج النساء المصابات بداء السكري من النوع 2 إلى مراجعة أطبائهن إذا طُلب منهن الخضوع لاختبارات للتحقق من مستويات الهرمونات لديهن.

أيضا ، في الحمل الطبيعي ، هناك ارتفاع في مستويات السكر في الدم لزيادة نسبة السكر في الدم ، من الأم ، للوصول إلى الجنين النامي. ولكن في النساء المصابات بداء السكري ، يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على التحكم في نسبة السكر في الدم وقد يحتجن إلى تغيير في أدويتهم أو جرعة الأنسولين.