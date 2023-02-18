كل شىء عن فقر الدم المنجلي.. الأعراض والأسباب والعلاج

كتبت فاطمة ياسر

فقر الدم المنجلي هو شكل من أشكال اضطرابات الدم الوراثية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض من أعراض وطرق العلاج، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

ما هو فقر الدم المنجلي؟

فقر الدم المنجلي هو شكل من أشكال اضطرابات الدم الوراثية التي تؤثر على خلايا الدم الحمراء في الجسم، وهو جزء من مجموعة من اضطرابات الدم تسمى مرض فقر الدم المنجلي، وتحول العدوى كرات الدم الحمراء من أقراص مرنة مستديرة إلى خلايا منجلية صلبة ولزجة، و نتيجة لذلك ، لم يعد الدم يحتوي على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء ويصاب الشخص المصاب بفقر الدم ، وهي حالة يكون فيها جسمك غير قادر على حمل الأكسجين الكافي إلى الأنسجة.

قد لا تظهر الأعراض على الأطفال الذين يولدون مصابين بفقر الدم المنجلي لعدة أشهر. عندما يحدث ذلك ، تشمل الأعراض التعب الشديد والاضطراب وانتفاخ اليدين والقدمين بشكل مؤلم. قد يعانون أيضًا من اليرقان.

ما هي أعراض فقر الدم المنجلي؟

بما أن فقر الدم المنجلي مرض وراثي يجعل خلايا الدم الحمراء تشبه المنجل أو الهلال، و لا يوجد علاج لمعظم المصابين بفقر الدم المنجلي، و تشمل أعراض هذا المرض فقر الدم الذي تموت فيه خلايا الدم الحمراء خلال 10 إلى 20 يومًا ، على الرغم من أنه من المفترض أن تعيش لمدة 120 يومًا قبل استبدالها، و هذا يترك نقص كرات الدم الحمراء مما يؤدي إلى فقر الدم. وهذا يترك الجسم متعبًا ويتغلب عليه الإرهاق.

هناك نوبات دورية من الألم تسمى أزمات الألم. في هذا ، يتطور الألم في الصدر والبطن والمفاصل ويختلف في شدته ، وقد يستمر من بضع ساعات إلى بضعة أيام.

يمكن أن يعاني الناس من تورم في اليدين والقدمين لأن الخلايا المنجلية تلحق الضرر بالطحال ، مما يزيد من التعرض للعدوى. بسبب نقص كرات الدم الحمراء ، يمكن أن يعاني الأطفال والرضع من بطء أو تأخر في النمو والبلوغ.

ما هي طرق علاج فقر الدم المنجلي؟

لا يوجد علاج لفقر الدم المنجلي. ومع ذلك ، يمكن أن تعالج عمليات زرع الخلايا الجذعية أو نخاع العظم المرض ، ولكن هذه تنطوي على العديد من المخاطر.