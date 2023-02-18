فرص عمل فى أسيوط برواتب تزيد عن 7000 جنيه.. إليك التخصصات ورابط التقديم

كتبت - مرام محمد

كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين في شركات القطاع الخاص بمحافظة أسيوط، برواتب تزيد عن 7000 جنيه شهريا، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية فرص العمل المتاحة في محافظة أسيوط.

1- فرص عمل بأحد الشركات - ديروط - تقسيم أبو جبل

الوظائف المطلوبة

-أخصائي ائتمان

الشروط

-المؤهل: عال - متوسط

-التقديم للشباب من الجنسين

-السن: 35 سنة

-الراتب: 2700 جنيه

2- فرص عمل بأحد الشركات الخاصة - ديروط

الوظائف المطلوبة

-أخصائي ائتمان

-منسقات

الشروط

-المؤهل: عال - متوسط

-التقديم للشباب من الجنسين

-السن: 30 سنة

-الراتب: 2500 جنيه

3- فرص عمل بأحد شركات الأدوية - كورنيش النيل - أسيوط

الوظائف المطلوبة

-10 مندوبين مبيعات

الشروط

-المؤهل: عال

-ب صيدلة

-التقديم للشباب من الجنسين

-السن: 22 سنة

-الراتب: 7450 جنيه

-الخبرة: سنة

وأوضحت وزارة القوى العاملة ، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg.

جدير بالذكر، أن وزارة القوى العاملة، أعلنت تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023.

وأشارت أن فرص العمل الجديدة، متوفرة في 14 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادي الجديد، وأسوان.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.