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فرص عمل للشباب من الجنسين فى سوهاج برواتب مجزية.. اعرف طريقة التقديم

السبت، 18 فبراير 2023 07:00 ص
فرص عمل للشباب من الجنسين فى سوهاج برواتب مجزية.. اعرف طريقة التقديم وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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كشفت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عنها، عن توافر فرص عمل للشباب من الجنسين منها لذوي الهمم في عدد من التخصصات بشركات القطاع الخاص في محافظة سوهاج، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

 

ويوضح "اليوم السابع" أبرز الوظائف الخالية في محافظة سوهاج وطريقة التقديم عليها.

1- فرص عمل في إحدى شركات النقل والشحن – سمنود

الوظائف المطلوبة

- 8 سائق درجة أولى

- 15 سائق درجة ثانية

- 3 عامل – 5%

الشروط

- المؤهل متوسط

- السن 20:35 سنة

- الراتب: 2700 جنيه

 

2- فرص عمل في إحدى الجمعيات – 42 شارع النيل

الوظائف المطلوبة

- 35 أخصائي أقراض

- 35 منسق تمويل

الشروط

- المؤهل: مؤهل عالي – متوسط – من الجنسين

- السن: 30 سنة

- الراتب: 2700 جنيه

 

3- فرص عمل بأحد المستشفيات – شارع سيالة أولاد نصير

الوظائف المطلوبة

-2 محاسب

-1 مدخل بيانات

الشروط

- السن 25:36 سنة

- الخبرة: سنتين

- الراتب: 2700 جنيه

 

4- فرص عمل بأحد مراكز قسطرة القلب – طريق أخميم

الوظائف المطلوبة

- 3 ممرضة

الشروط

- معهد فني تمريض

- السن: 30 سنة

- الخبرة: سنة

- الراتب: 2800 جنيه

 

5- فرص عمل بأحد المستشفيات – برج الشرطة القبلي

الوظائف المطلوبة

- 2 خدمات معاونة

- 5 مساعد تمريض

- 1 استقبال

الشروط

- المؤهل: عالي – متوسط – ابتدائية – من الجنسين

- السن 25:32 سنة

- الراتب: 2700 جنيه

 

6- فرص عمل في إحدى شركات الصناعات الكيماوية – المنطقة الصناعية الثانية

الوظائف المطلوبة

- 1 محاسب عملاء

- 2 عاملات نظافة

- 2 عامل مخازن

- 2 عامل إنتاج

- 1 أمين مخزن

الشروط

- المؤهل: عالي – متوسط

- السن: حتى 30 سنة

- الخبرة: سنتين

- الراتب: 2700 جنيه

 

7- فرص عمل بهايبر ماركت – سوهاج الجديدة

الوظائف المطلوبة

- 4 خدمات دليفري – 5%

الشروط

- المؤهل: متوسط – من الجنسين

- السن 25:40 سنة

- الراتب: حسب المقابلة

 

8- فرص عمل بإحدى الشركات – شارع بركات – جرجا

الوظائف المطلوبة

1- مسئول تمويل

الشروط

- المؤهل متوسط – 5%

- السن: 27 سنة

- الراتب: 3000 جنيه

 

9- فرص عمل بإحدى شركات الطرق – 7 شارع الشركات أرض عابدين

الوظائف المطلوبة

- 1 مساعد مساح

- 1 مساعد مخزن

- 1 عامل خلاطة اسفلت

- 1 عامل تموين وقود

- 1 عامل نظافة استراحات

الشروط

- المؤهل: متوسط – فوق المتوسط – من الجنسين 5%

- السن: 25 سنة

- الراتب: 2700 جنيه

 

10- فرص عمل بإحدى الشركات – شارع المحطة – جرجا

الوظائف المطلوبة

-1 مسئول تمويل أو إداري

الشروط

- المؤهل فوق المتوسط – 5%

- السن: 25 سنة

- الراتب: 3000 جنيه

 

11- فرص عمل بإحدى المدارس الخاصة – جرجا

الوظائف المطلوبة

- 1 عامل

الشروط

- لا يشترط المؤهل – 5%

- الراتب: 3000 جنيه

 

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg.


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