اليوم السابع
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فرص عمل فى الجيزة برواتب 4000 جنيه.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

السبت، 18 فبراير 2023 09:00 ص
فرص عمل فى الجيزة برواتب 4000 جنيه.. اعرف الشروط وطريقة التقديم وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب في شركات القطاع الخاص بمحافظة الجيزة، برواتب تصل لـ4000 جنيه شهريا، فضلا عن مزايا تأمين صحي واجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023.

 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية فرص العمل المتاحة في محافظة الجيزة

فرص عمل في إحدى شركات الأمن والحراسة – مدينة 6 أكتوبر

الوظائف المطلوبة

- 10 مشرف أمن – خبرة 5 سنوات – الراتب 4000 جنيه – السن 35 : 50 سنة

- 150 أفراد أمن – الراتب 3700 جنيه – السن 19 : 48 سنة

- 5 مراقب كاميرات – الراتب 3000 جنيه – السن 25 : 40 سنة

- 4 سائق رخصة ثانية – السن 22 : 40 سنة

الشروط

- المؤهل: عالي – متوسط

المزايا

- توفير إقامة

- مواصلات

- تأمين صحي واجتماعي

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg.

جدير بالذكر، أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.


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