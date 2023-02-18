طقس دمياط اليوم.. متقلب وسرعة فى الرياح وانخفاض درجات الحرارة (صور)

دمياط - هيثم مراد

تسود موجة من الطقس غير المستقر على كافة أرجاء محافظة دمياط ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وشهدت المحافظة سحبت كثيفة تصحبها سرعة في الرياح، وكذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وتستمر موجة الطقس السئ داخل محافظة دمياط، والتي تشهد اليوم سحبا كثيفة يصحبها سرعة في الرياح مع انخفاض في درجات الحرارة، ويسود في محافظة دمياط طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، مع سرعة رياح يصحبها تساقط أمطار، إضافة إلي ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إستمرار تطبيق حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، وكذلك أية طوارئ تحدث جراء موجة الطقس السئ التي تشهدها المحافظة.

وشددت محافظ دمياط، على ضرورة تواجد معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المدنية الرئيسية والميادين العامة وتزويدها بالفرق المدربة الأزمة للتعامل مع تركمان مياه الأمطار، فضلا عن استمرار حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والمرور على اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة، والتأكد من صيانتها بشكل يضمن سلامة المواطنين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم لمتابعة الموقف أولا بأول، وأكدت أيضا على القيام بفتح محاور مرورية بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير، لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق ومنع التكدس المروري.

وعن رحلات الصيد داخل مدينة عزبة البرج شهدت هي الآخر تأثرا نسبيا بحالة الطقس خاصة مع ارتفاع سرعة الرياح التي جرت منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، الأمر الذي قد يؤثر على استمرار تلك الرحلات، كما أعلنت هيئة ميناء دمياط استمرار العمل بشكل منتظم اليوم، وذلك عقب تداول سفن البضائع وكذلك الحاويات بشكل طبيعي دون تأثر بحالة الطقس.