شعبة الذهب: 50% تراجعا فى مبيعات الجنيهات الذهبية والسبائك بسوق الصاغة

كتب - إسلام سعيد

كشف أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، انخفاض مبيعات الجنيهات والسبائك الذهب بنسبة تصل لـ 50 % قياسًا على الربع الأخير من 2022، وهى فترة ذروة الطلب على المعدن النفيس في العام المنقضي، مرجعًا سبب الهبوط إلى انخفاض ملحوظ فى الطلب على الذهب في مصر، وتراجع حدة الشراهة الشرائية لدى المستهلك.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تحرك في مبيعات المشغولات الذهب، والتي كانت تشهد هبوط حاد في المبيعات، وذلك في حركة بطيئة ومحدودة لسوق الذهب في مصر، مؤكداً أن سلوكيات المستهلك هي المحرك الرئيسي للأسعار بالارتفاع أو الهبوط، وأن فترة ارتفاع الطلب تسببت في زيادة كبيرة في الأسعار لمستويات غير مسبوقة عند 1850 جنيها لعيار 21.

وأشار سكرتير شعبة الذهب، إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في سعر الذهب بالأسواق حاليًا لمستويات 1690 جنيها للجرام من عيار 21، وذلك لسببين الأول هو تراجع سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية لمستويات 1840 دولارا، كسعر إغلاق أسبوعي والثاني هو حدوث تراجع واضح في الطلب على الذهب بالأسواق منذ مطلع 2023.

وأوضح "الجلا"، أن سوق الذهب في مصر حساس لأي تغيرات في حجم الطلب على المعدن، وأن مرحلة الطلب العنيف كانت لها آثار على الأسعار لكافة الأعيرة المتداولة، ومع حدوث هدوء في الطلب شهدنا تراجع ملحوظ في الأسعار حاليًا.

وبشأن اتجاهات الذهب في البورصة العالمية، قال الجلا : السوق العالمي يتعرض لضغط من اتجاهات الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة لتصل مستويات عالية لمواجهة التضخم، وهذا يضغط على الذهب، لكن على المدى المتوسط والبعيد قد نشهد مستويات ألفى دولار للأونصة عالميًا.