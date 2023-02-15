عضو شعبة الذهب: نترقب عيد الأم لتحريك مبيعات المشغولات الذهبية

كتب - إسلام سعيد

أكد هانى سعد عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الطلب على المشغولات الذهب لم يشهد تحرك يذكر بسبب عيد الحب "الفلانتين"، موضحا" أن الاستعداد يجرى على قدم وساق حاليًا لعيد الأم في مارس المقبل، حيث تم طرح مشغولات جديدة وذلك لتحريك سوق المشغولات الذهبية

وأضاف هانى سعد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفترة المماثلة من كل عام كانت تشهد طلب على هدايا عيد الحب والتي تكون مشغولات ذات أوزان خفيفية، لكن مع تحرك الأسعار لمستويات فوق 1705 جنيها للجرام من عيار 21 شهدنا انخفاض ملحوظ في المبيعات

وبسؤاله عن سوق السبائك الذهب، أوضح عضو شعبة الذهب، أن هناك عزوف عن شراء السبائك مع انخفاض السيولة في الأسواق بعكس الشهور الماضية، حيث كانت السبائك والجنيهات الذهب متصدرة المشهد ، وحاليًا الطلب منخفض بشكل كبير على جميع الإنتاج.

وأشار إلى أن المنتجين يعولون على مناسبة عيد الأم لتحريك مبيعات المشغولات الذهب والتي تأثرت بصورة كبيرة بارتفاع الأسعار، بجانب اتجاه المستهلك لشراء الجنيهات والسبائك للتحوط خلال الشهور الماضية.