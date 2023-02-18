اليوم السابع
Ads
السبت، 18 فبراير 2023 08:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سكان كييف يغلقون الطريق احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى

السبت، 18 فبراير 2023 07:00 ص
سكان كييف يغلقون الطريق احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، بأن سكان إحدى المناطق بالعاصمة الأوكرانية كييف، أغلقوا الطريق تعبيرا عن استيائهم من انقطاع التيار الكهربائي.

ووفقا لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، "أغلق سكان كييف طريق سوفيفسكايا بورشاغوفكى، بالقرب من مجمع برشلونة السكني، بسبب انقطاع التيار الكهربائي".

ونشرت الصحيفة، مقطع فيديو من صفحات محلية، يقوم فيها الأشخاص بإغلاق الطريق، الذي تظهر فيه بعض المنازل المحيطة مضاءة.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الوطنية "أوكرينيرغو"، فلاديمير كودريتسكي، إن مهندسي الطاقة تمكنوا من تحسين الوضع بإمدادات الطاقة في أوكرانيا، لكن من السابق لأوانه تقييمها على أنها مستقرة.

وقال المدير العام لشركة الطاقة الأوكرانية سيرجي كوفالينكو، إنه لا يوجد نقص في الكهرباء في أوكرانيا، ولكن هناك مشاكل في الشبكات.


كييف

موسكو

حرب روسيا واوكرانيا

كهرباء

روسيا

اوكرانيا

سوفيفسكايا بورشاغوفكى



الموضوعات المتعلقة

ارتفاع أسعار الطاقة يهدد الملايين حول العالم بالفقر.. تقرير: حرب أوكرانيا وكورونا أثرا على الأسر فى الدول الفقيرة ومرتفعة الدخل.. CNN: أمريكا شهدت ارتفاعا كبيرا بالأسعار.. وشركات الأغذية: سيكون هناك زيادات أخرى

الجمعة، 17 فبراير 2023 09:30 م

وزير الدفاع التشيكي يعلن إنتاج أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

الجمعة، 17 فبراير 2023 04:10 م

العالم هذا المساء.. تركيا وسوريا يواصلان البحث عن ضحايا الزلزال المدمر.. زيلينسكى فى مؤتمر ميونيخ للأمن: لا بديل لنصر أوكرانيا على روسيا.. والقضاء الفرنسى يصدر أحكامه على متهمين بالتآمر لاغتيال ماكرون.. صور

الجمعة، 17 فبراير 2023 10:00 م

برلمانية أوكرانية لـ"القاهرة الإخبارية": الغرب مع أوكرانيا حتى النصر

الجمعة، 17 فبراير 2023 05:24 م

الخارجية الكندية: ندعم خطط إنشاء محكمة خاصة بـ"جرائم الحرب في أوكرانيا"

الجمعة، 17 فبراير 2023 06:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة