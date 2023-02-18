سكان كييف يغلقون الطريق احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى

وكالات

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، بأن سكان إحدى المناطق بالعاصمة الأوكرانية كييف، أغلقوا الطريق تعبيرا عن استيائهم من انقطاع التيار الكهربائي.

ووفقا لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، "أغلق سكان كييف طريق سوفيفسكايا بورشاغوفكى، بالقرب من مجمع برشلونة السكني، بسبب انقطاع التيار الكهربائي".

ونشرت الصحيفة، مقطع فيديو من صفحات محلية، يقوم فيها الأشخاص بإغلاق الطريق، الذي تظهر فيه بعض المنازل المحيطة مضاءة.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الوطنية "أوكرينيرغو"، فلاديمير كودريتسكي، إن مهندسي الطاقة تمكنوا من تحسين الوضع بإمدادات الطاقة في أوكرانيا، لكن من السابق لأوانه تقييمها على أنها مستقرة.

وقال المدير العام لشركة الطاقة الأوكرانية سيرجي كوفالينكو، إنه لا يوجد نقص في الكهرباء في أوكرانيا، ولكن هناك مشاكل في الشبكات.