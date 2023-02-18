حياة كريمة.. قافلة طبية توقع الكشف المجانى على 3 آلاف مواطن بقرى أسوان (صور)

وفى هذا الإطار، نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية إجراء الكشف الطبى والعلاجى المجانى لـ3039 مواطناً ومواطنة بقرى الحجازية التابعة لمركز كوم أمبو، والغنيمية التابعة لمركز إدفو، واستمرت أعمال القوافل على مدار يومين بكل قرية، كما ضمت هذه القوافل عمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات التوعية للأهالى.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بشأن تكثيف الجهود لتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالارتقاء بالصحة العامة ودعم آليات العمل لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالجودة المطلوبة.

وفى السياق، واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم، السبت، فاعليات البرنامج التدريبى فى الإنعاش القلبى الرئوى والتعامل مع التفاعلات التحسسية والحقن الأمن وذلك للأسبوع الرابع على التوالى.

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن البرنامج شهد تدريب 200 طبيباً صيدلياً بمحافظة أسوان، تحت رعاية وزير الصحة ومحافظ أسوان، واستهدف إتمام تدريب جميع فئات الصيادلة على تلك الحزمة التدريبية، مضيفاً أنه تم إجراء التدريب بإشراف الدكتور مصطفى الأسمر، مدير الإدارة العامة للصيادلة والدكتورة كريمة جابر، مديرة إدارة التدريب، والدكتورة ابتسام حسن، من إدارة الصيدلة وذلك بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة التابعة لوزارة الصحة.



تحاليل وقياس ضغط وسكر



صرف أدوية



فحص طبى_1



قوافل طبية



كشف طبى