"صحة أسوان": تدريب 200 صيدلى على الإنعاش القلبى الرئوى والحقن الآمن

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

وصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم، السبت، فاعليات البرنامج التدريبى فى الإنعاش القلبى الرئوى والتعامل مع التفاعلات التحسسية والحقن الأمن وذلك للأسبوع الرابع على التوالى.

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن البرنامج شهد تدريب 200 طبيباً صيدلياً بمحافظة أسوان، تحت رعاية وزير الصحة ومحافظ أسوان، واستهدف إتمام تدريب جميع فئات الصيادلة على تلك الحزمة التدريبية، مضيفاً أنه تم إجراء التدريب بإشراف الدكتور مصطفى الأسمر، مدير الإدارة العامة للصيادلة والدكتورة كريمة جابر، مديرة إدارة التدريب، والدكتورة ابتسام حسن، من إدارة الصيدلة وذلك بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف الدكتور إيهاب حنفى، فى بيان صحفى، أن التدريبات تستهدف جميع فئات الصيادلة، وتشمل تدريبات عملية ونظرية للمتدربين، ويحصل الصيدلى المتدرب بعد اجتياز الاختبارات على شهادة تجيز له الحقن العضلى وتحت الجلد وذلك تطبيقاً لقرار وزير الصحة رقم 561 لسنة 2022، ورقم 564 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود لتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالارتقاء بالصحة العامة ودعم آليات العمل لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالجودة المطلوبة.