ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال عام 2022.. إي إف جي تستحوذ على 24.7%

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات عام 2022، بقيمة تداول بلغت 224 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 24.7%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 99.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11%.

وحلت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 73.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.1%، وفي المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 66.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 28.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.2%.

وجاء في المركز السادس، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 27.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3%، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 25.6 مليار جنيه بنسبة 2.8%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 25.2 مليار جنيه بنسبة 2.8%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 20.7 مليار جنيه، 19.8 مليار جنيه، بنسبة 2.3%، 2.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 22.17% ليغلق عند مستوى 14598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 24.39% ليغلق عند مستوى 2609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 24.57% ليغلق عند مستوى 17723 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 27.31% ليغلق عند مستوى 6004 نقطة.