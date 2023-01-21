تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الثالث من عام 2023

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 18.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.9%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.1%، وفي المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.34 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.27 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 958.4 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 947 مليون جنيه بنسبة 4.5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 737.2 مليون جنيه، 717.1 مليون جنيه، بنسبة 3.5%، 3.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 16065.98 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع في عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.79% ليغلق عند مستوى 2997.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.31% ليغلق عند مستوى 4459.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.19% ليغلق عند مستوى 19504.99 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3542.60 نقطة.