تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 651 شاحنة و 24 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 340 شاحنة و17 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 311 شاحنة و 7 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين أمل ودليلة بينما تغادر ثلاث سفن وهى الحرية، بوسيدون اكسبريس وHongxin ocean، كما تم تداول 3800 طن بضائع عامة ومتنوعة 285 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين أيلة وبريدج.

وشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث ايلة وبريدج وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1390 راكب بموانيها .