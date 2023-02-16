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تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة

الخميس، 16 فبراير 2023 11:01 ص
تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر خلال 24 ساعة موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر،  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن  وتم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 894 شاحنة و 43 سيارة.
 
شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 412 شاحنة و 36 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع ، 482 شاحنة و7 سيارات . 
 
واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل و دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 و دليلة وغادرت الحرية وبوسيدون اكسبريس
 
كما تم تداول 2700 طن بضائع عامة ومتنوعة 230 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1550 راكب بموانيها .
 
 
 


 

 


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