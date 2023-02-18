اليوم السابع
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تحصين 369 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالبحيرة

السبت، 18 فبراير 2023 01:03 م
تحصين 369 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالبحيرة تحصين الماشية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور أشرف محى الدين، مدير إدارة الطب البيطرى بالبحيرة، تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.
 
وأشار إلى تحصين أكثر من 369 ألف رأس ماشية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية وذلك مع انطلاق الحملة القومية  لتحصين الماشية.
 
وشدد مدير الطب البيطرى بالبحيرة  على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.
  
يذكر ان مديرية الطب البيطرى نفذت حملات مكثفة  لتحصين  اكثر من 628 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع  وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

حملات علاجية

طب بيطرى

تحصين مواشى

بيطرى البحيرة

حمى قلاعية

جدرى الاغنام

محافظة البحيرة



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