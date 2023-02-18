تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة مواطنين فى حلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس 5 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة للنصب وسرقة المواطنين.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها وأنجالها بالشقة سكنها فوجئت بـ(4 أشخاص "مجهولين") يكسرون باب الشقة والدخول إليها مدعين بأنهم من رجال الشرطة وسرقوا (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - 4 هواتف محمولة) ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وضبط سيارة "ميكروباص" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وعثر بحوزتهم على (طبنجة صوت "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- كمية من مخدر الهيروين - سلاح أبيض"مطواه" - طبنجة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة"، كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها عدا المبلغ المالى أقروا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية وشراء المواد المخدرة.