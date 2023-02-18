بوليتكو: نواب أمريكيون من الحزبين يضغطون على بايدن لإرسال طائرات F-16 لكييف

كتبت رباب فتحى

تضغط مجموعة من المشرعين من الحزبين الديمقراطى والجمهورى على الرئيس الأمريكى جو بايدن مباشرة لإرسال طائرات حربية من طراز F-16 إلى أوكرانيا مع دخول الحرب عامها الثاني.

وكشفت صحيفة "ذا بوليتكو" الأمريكية أن خمسة من أعضاء مجلس النواب جادلوا في خطاب يوم الخميس إلى بايدن حصلت عليه الصحيفة بأن الطائرات الحديثة - التي سعت إليها كييف ، لكن الإدارة لم توافق عليها حتى الآن - "يمكن أن تكون حاسمة للسيطرة على المجال الجوي الأوكراني هذا العام".

وكتب المشرعون أن "توفير مثل هذه الطائرات ضروري لمساعدة أوكرانيا في حماية مجالها الجوي ، لا سيما في ضوء الهجمات الروسية المتجددة والنظر في الزيادة المتوقعة في العمليات القتالية واسعة النطاق".

واشترك فى الرسالة جاريد جولدن ، الديموقراطي من ولاية مين. كما وقع على الخطا كل من الديمقراطيين جيسون كرو من كولورادو وكريسي هولاهان من بنسلفانيا والجمهوريين توني جونزاليس من تكساس ومايك جالاجر من ولاية ويسكونسن.

واعتبرت الصحيفة أن الرسالة هي أحدث دفعة من الكابيتول هيل لمنح كييف مقاتلات أمريكية الصنع. كما يأتي في الوقت الذي يتطلع فيه مؤيدو المساعدة الأوكرانية في كلا الحزبين للتنقل بين فصيل في الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب الذي يريد تقليص المساعدة.

ويؤكد المشرعون أن المقاتلات - سواء كانت من طراز F-16 المصنعة من قبل شركة لوكهيد مارتن أو شيء مشابه - ستمنح القوات الأوكرانية قدرة أكبر من المدفعية الأرضية التي توفرها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وكتبوا فى خطابهم "ستوفر طائرات F-16 أو الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع المماثلة لأوكرانيا منصة عالية الحركة يمكن من خلالها استهداف صواريخ جو-جو وطائرات بدون طيار الروسية ، لحماية القوات البرية الأوكرانية أثناء اشتباكها مع القوات الروسية ، وكذلك للاشتباك مع المقاتلات الروسية للتفوق الجوي المتنازع عليه ".

وتأتي دفعة الحزبين من الكابيتول هيل بعد قرار أمريكي ألماني منسق بإرسال دبابات قتال رئيسية إلى الخطوط الأمامية. بعد بعض الجدل ، وافقت الولايات المتحدة على إرسال دبابات أبرامز في وقت لاحق بينما ستتبرع ألمانيا بدبابات ليوبارد التي ستدخل المعركة سريعا.

لكن يبدو أن بايدن رفض إرسال طائرات F-16 إلى أوكرانيا الشهر الماضي ، على الرغم من أن الرئيس قال لاحقًا إنه سيتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.