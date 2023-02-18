اليوم السابع
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السبت، 18 فبراير 2023 04:21 م
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انقلاب شاحنة طوب على طريق الخارجة بلاط والدفاع المدنى يخلى الطريق

السبت، 18 فبراير 2023 03:08 م
انقلاب شاحنة طوب على طريق الخارجة بلاط والدفاع المدنى يخلى الطريق انقلاب شاحنة طوب على طريق الخارجة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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نجحت جهود الدفاع المدني بالوادى الجديد، فى رفع شاحنة تعرضت لحادث سير على طريق الخارجة بلاط بالقرب من نقطة الكيلو 70،  مما أسفر عن انقلابها دون وقوع إصابات أو وفيات، وتسببت فى إعاقة حركة المرور وعلى الفور جرى الدفع بوحدات الإنقاذ لرفع الشاحنة واخلاء الطريق لتيسير حركة المرور على الطريق الواصل بين مركزى الداخلة والخارجة مروراً بمركز بلاط وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب شاحنة محملة بالطوب الأبيض على طريق الخارجة الداخلة بالقرب من نقطة الكيلو 70 دون وقوع إصابات أو وفيات وجرى الدفع بونش تابع لوحدات الحماية المدنية وجرى رفع الشاحنة واخلاء الطريق واعادة حركة مرور السيارات إلى طبيعتها وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
 
 

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