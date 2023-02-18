العثور على جثة طفل بمصرف كتشنر فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

عثرت قوات الإنقاذ النهري في محافظة كفر الشيخ، على جثة الطفل حمزة جمعة، 3 سنوات ونصف، بعد غرقه الاثنين الماضي في مصرف «كتشنر» بنطاق عزبة نيل التابعة لمركز بيلا.

جرى العثور على الطفل الغارق حمزة جمعة، في مياه مصرف «كتشنر» بمنطقة التعاون 1، بنطاق مركز الحامول، وعلى بُعد 12 كيلو من موقع الغرق، تم نقل جثمان الطفل إلى المركز الطبي بالحامول، ويجري حالياً تجهيزه تمهيداً لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، بورود بلاغ باختفاء الطفل «حمزة جمعة»، وعُمره 3 سنوات ونصف، من عزبة نيل التابعة لمركز بيلا، منذ الساعة العاشرة من صباح الاثنين الماضي، حيث كان يلهو ويلعب وسقط في مصرف «كتشنر».

وعلى الفور كلّف مدير أمن كفر الشيخ، رجال الإنقاذ النهري والضفادع البشرية بالتوجه فوراً للموقع، والبحث عن الطفل، حتى تم العثور على جثمانه وانتشاله من أعماق مصرف «كتشنر» منذ قليل.