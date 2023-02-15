العثور على جثة طفلة فى ترعة بمركز قوص قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، على جثة طفلة داخل ترعة في مركز قوص بمحافظة قنا، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.



تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد العثور على جثة طفلة فى مياه ترعة المعري بمركز قوص، وتبين العثور على جثة طفلة تدعى فاطمة أحمد زاهر، 7 أعوام، داخل ترعة المعري في مركز قوص. تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها.



