السيطرة على حريق شب بكنيسة العذراء مريم بنبروه فى الدقهلية بسبب ماس كهربائى

الدقهليه شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب بكنيسة العذراء مريم في مدينة نبروة، نتيجة ماس كهربائي شب بجوار أحد أبواب الكنيسة، والخاص بالجنازات، وأصيب أحد عمال الكنيسة باختناق نتيجة الأدخنة المتصاعدة من الحريق.

تلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ لشرطة النجدة، بحدوث حريق بكنيسة العذراء مريم بمدينة نبروة.

هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وضباط الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بالكنيسة خلف احد الابواب والخاص بالجنازات نتيجة ماس كهربائي واسفر ذلك عن اصابة المدعو "هاني صابر أسعد" عامل بالكنيسة، باختناق نتيجة الأدخنة المتصاعدة من الحريق وتم نقله الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وجاري تحرير عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.