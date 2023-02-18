مصرع طالبة فى حريق منزل بقنا

قنا صابر سعيد

لقيت طالبة مصرعها، اليوم السبت، في حريق منزل بقرية المخزن التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

تلقي مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قوص يفيد مصرع طالبة في حريق منزل متأثرة بإصابتها، بقرية المخزن التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتبين مصرع حنان.س، 17 عاما، نتيجة الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي، فيما جاري التحقيقات في الواقعة.

وكان أصيب 7 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "قنا – الأقصر" بالقرب من قرية كرم عمران، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "قنا - الأقصر" بالقرب من قرية كرم عمران، وتم الدفع بسيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة أحمد عبد الموجود، وعبد الحليم أحمد، وعلي إبراهيم وأحمد أمين، وسيد عبد العزيز، وياسر عطيتو، ومحمد جلال، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "قنا- الأقصر"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات، ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.