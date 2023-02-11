اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى اصطدام أتوبيس وسيارة ربع نقل بطريق المطرية بورسعيد بالدقهلية

السبت، 11 فبراير 2023 10:41 ص
إصابة 6 أشخاص فى اصطدام أتوبيس وسيارة ربع نقل بطريق المطرية بورسعيد بالدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

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شهد طريق المطرية بورسعيد، إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة، نتيجة حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ربع نقل، وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق المطرية بورسعيد.
 
وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان الواقعة محل البلاغ، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب وسيارة ربع نقل.
 
نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، حيث أصيب كلا من حسن محمد العفني 40 عاما، باصابات متفرقه، رضا عباس عبدالغفار 53 عاما، جرح بالجبهة وكدمة بالعين واضطراب في درجة الوعي، ناهد محمد فوزي 49 عاما، كدمة بالأنف، محمد عبدة محمد 22 عاما، كدمة بالقدم اليمني، نجلاء الأمير عيد 40 عاما، كدمة وجرح بفروة الرأس، فاطمة محمد السيد 50 عاما، جميعهم مقيمين بمدينة المطرية.
 
تم نقل المصابين لمستشفي المطرية العام لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 


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