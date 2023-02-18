السعودية: ضبط 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

إيمان حنا

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة العربية السعودية كافة، وذلك للفترة من 18 - 1444/7/24 الموافق من 9 - 2023/2/15 عن ضبط 16.860 مخالفاً، منهم 9713 مخالفاً لنظام الإقامة، و4029 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3118 مخالفاً لنظام العمل. وفق "عكاظ".

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 515 شخصاً، 67% منهم يمنيو الجنسية، و28% إثيوبيو الجنسية، و5% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 30 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 20.934 وافداً مخالفاً، منهم 18.589 رجلاً، و2345 امرأة، فيما تمت إحالة 12.087 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1606 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12.728 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.