السجن 15 سنة لـ3 أشقاء قتلوا شخصا فى مشاجرة بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة الآخر، وتم نقل الأول إلى المستشفى جثة هامدة ،كما تم نقل الآخر مصاباً أثر التعدى عليه بسلاح أبيض سكين وعصا شوم ،وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بين الطرفين قام خلالها المتهمين بطعن المجنى عليهما بسكين وضربهما بعصا شوم مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثانى ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وكانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم" م ش.م" ، عامل ومقيم مركز طهطا، بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل المجني عليها "س.ن"، بأن قام بالتعدى عليه بعصا وخنقها بقطعة قماش، بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بالعثور على جثة المجنى عليها فى مسكنها أثر التعدى عليها بعصا وظهور آثار خنق بالرقبة، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حيث قام بالتوجه إلى مسكن المجنى عليها وتعدى عليها بالضرب بعصا في أماكن متفرقة بجسدها، ثم قام بخنقها بقطعة قماش وعندما تأكد من وفاتها فر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.