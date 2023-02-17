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الحكومة تنفى إلغاء امتحانات صفوف النقل الشهرية للفصل الدراسى الثانى

الجمعة، 17 فبراير 2023 11:35 ص
الحكومة تنفى إلغاء امتحانات صفوف النقل الشهرية للفصل الدراسى الثانى اجتماع الحكومة _ أرشيفية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإصدار قرار بإلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني قائمة كما هي لكافة صفوف النقل دون إلغاء، مُحذرةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 
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الامتحانات الشهرية

صفوف النقل

مجلس الوزراء

الحكومة

التربية والتعليم



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