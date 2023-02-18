الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات للبيع فى مدينتى الشيخ زايد والعبور

كتب ـ أحمد حسن

أكد المهندس أحمد مصطفى عبدالعال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد ، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح (من 9م2 : 60م2) أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13 والإسكان الحدائقي بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21/2/2023.

وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من ( 17م2 : 52م2 )، بمختلف المناطق بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الإثنين الموافق 6/3/2023.

ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي الشيخ زايد والعبور، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.