اليوم السابع
Ads
السبت، 18 فبراير 2023 11:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات للبيع فى مدينتى الشيخ زايد والعبور

السبت، 18 فبراير 2023 11:10 ص
الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات للبيع فى مدينتى الشيخ زايد والعبور محلات - أرشيفية
كتب ـ أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس أحمد مصطفى عبدالعال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح (من 9م2 : 60م2) أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13 والإسكان الحدائقي بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21/2/2023.
 
وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من ( 17م2 : 52م2 )، بمختلف المناطق  بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الإثنين الموافق 6/3/2023.
 
ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي الشيخ زايد والعبور، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مزاد علنى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة